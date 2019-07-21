В Сети показали рендер нового смартфона Nokia 6.2

Сетевые ресурсы опубликовали официальный рендер нового смартфона от Nokia. Презентация показанной модели состоится в следующем месяце, и в будущей новинке фронтальная камера будет встроена в экран.

Новая модель в продажу поступит под названием Nokia 6.2. По слухам в ней установят 6-дюймовый дисплей с разрешением 2280х1080 пикселей.

В его верхнем левом углу разместят фронтальную камеру с датчиком 13 Мп.

На задней панели установят тройной модуль с фотодатчиками разрешением 20+8+5 Мп.

Под «капотом» установят процессор Snapdragon 660, оперативной памяти 4 или 6 ГБ и как минимум флеш-накопитель на 64 ГБ. Батарея в Nokia 6.2 будет емкостью 3300 мАч.