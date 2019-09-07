В Сети показали пульт от телевизора OnePlus TV

Про телевизор OnePlus TV уже раскрыли много информации. Так, уже известно, он будет создан на процессоре MediaTek MT5670, получит мощную акустическую систему и QLED экран с разрешением 4К.

Теперь в сети показали фото пульта от телевизора. Как выяснилось, он будет заряжаться через порт USB-C и в нем будет использоваться минимум кнопок.

На фото можно увидеть, что пульт управления получил отдельную кнопку для запуска голосового ассистента. На верхней части можно рассмотреть сенсорную панель, а возможно она будет совмещена с многопозиционной кнопкой.

На боковой грани размещена еще одна длинная кнопка, которая скорее всего нужна для регулировки громкости. Презентация телевизора OnePlus TV состоится в сентябре.