В Сети показали прозрачные чехлы нового Huawei Nova 5

Компания Huawei готовит к выходу новый смартфон Huawei Nova 5 и о нем появляются новые подробности.



Так, недавно китайские источники распространили в сети фотографии прозрачных чехлов для модели, благодаря которым стали известны некоторые особенности.

Судя по фото, в смартфоне будут использованы некоторые решения от флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

Так, например, основная камера будет тройная и выполнена в стиле обычного Huawei P30. К тому же стало известно, сканер отпечатков пальцев в Nova 5 будет экранный.

Еще в устройстве установят процессор Kirin 980 и будет поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт, как у старшей версии флагмана.

Также смартфону приписывают 6,39-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED. Основная камера будет с датчиком Sony IMX586 на 48 Мп, а фронтальная будет 25-мегапиксельная с модулем Sony IMX576. Автономность модели обеспечит аккумулятор на 3 500 мАч.