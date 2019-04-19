Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии показали на фото

Китайский энтузиаст, который получил на ознакомление гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold, решил его разобрать и ознакомится с тем, что у него внутри.

После он опубликовал снимки разобранного смартфона в Сети. По словам автора снимков, снять гибкий экран со смартфона не сложно и его можно легко заменить.

А вот, чтобы добраться до второго 4,6-дюймового экрана нужно полностью разобрать весь смартфон.

На снимках можно увидеть два аккумулятора, расположенных на каждой половинке смартфона. Их суммарная емкость составляет 4380 мАч.

Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.