В Сети показали новые часы Xiaomi Mi Watch

В Сети показали новые часы Xiaomi Mi Watch30.10.2019 20:25
В следующем месяце компания Xiaomi представит «умные» часы Mi Watch.
Это устройство китайский производитель называет «смартфон на запястье», и судя по опубликованному изображению часы будут очень сильно похожи на Apple Watch.
Изображение часов в сети опубликовал инсайдер под ником @AndroidSaint.
На изображении видны органы управления в виде кнопки и колесика как, в часах от Apple. Также можно увидеть отверстие, и предположительно это микрофон.
Известно, что в основе часов лежит процессор Snapdragon Wear 3100, который создан на базе платформы Snapdragon 400 выпущенной в 2013 году.
Презентация часов от Xiaomi состоится 5 ноября, и в этот день также будут показаны новые телевизоры Mi TV5 и смартфон со 108 Мп камерой.
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