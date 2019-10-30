В Сети показали новые часы Xiaomi Mi Watch

В следующем месяце компания Xiaomi представит «умные» часы Mi Watch.

Это устройство китайский производитель называет «смартфон на запястье», и судя по опубликованному изображению часы будут очень сильно похожи на Apple Watch.

Изображение часов в сети опубликовал инсайдер под ником @AndroidSaint.

На изображении видны органы управления в виде кнопки и колесика как, в часах от Apple. Также можно увидеть отверстие, и предположительно это микрофон.

Известно, что в основе часов лежит процессор Snapdragon Wear 3100, который создан на базе платформы Snapdragon 400 выпущенной в 2013 году.

Презентация часов от Xiaomi состоится 5 ноября, и в этот день также будут показаны новые телевизоры Mi TV5 и смартфон со 108 Мп камерой.