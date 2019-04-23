В Сети показали конструкцию камеры смартфона Huawei P30 Pro

Новый флагманский смартфон китайской компании вызвал высокий интерес со стороны потенциальных клиентов, журналистов и блогеров.

К слову в России этот аппарат занимает половину от всех продаж модели линейки, о чем ранее уже сообщалось.

Недавно смартфон Huawei P30 Pro протестировал блогер JerryRigEverything, испытав его на прочность. При этом он разобрал устройство и на этот раз показал, как реализована в нем камера.

В процессе разборки было сказано, что в целом вскрывать смартфон не сложно, так как небольшой прогрев позволяет без труда растопить клей, снять заднюю крышку и открыть доступ до внутренних компонентов.

Значительная часть платы занята перископной камерой, которая позволяет камере дать пятикратный оптический зум.

