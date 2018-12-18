В Сети показали дизайн нового смартфона от Huawei с пятью камерами

В Сети показали дизайн нового смартфона от Huawei с пятью камерами18.12.2018 21:05
Olixar и Mobile Fun показали, как будут выглядеть новые камерофоны от Huawei.
Производитель чехлов для смартфонов совместно с зарубежным сайтом показали не только чехлы для линейки Huawei P30, но также и продемонстрировали сами смартфоны.
На качественных рендерах виден P30 Pro с основной камерой, с четырьмя объективами и P30, у которого скорее всего будет тройная камера.
Стоит обратить, внимание что новинки не получат экран с «дыркой» под фронтальную камеру как у нового Huawei Nova 4, при этом у них будет каплевидный вырез под камеру для селфи. Технических характеристик про данные модели смартфонов пока не приводят.
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