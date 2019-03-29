В Сети оявилось два видео с хромбуком Google Atlas

О Google Atlas стало известно еще осенью прошлого года, но с тех пор информации о нем не появлялось.

Сейчас в сети опубликовали два ролика, в которых демонстрируется устройство и его работа.

Авторы видео на ноутбуке Google Atlas запускали трейлер фильма«Трансформеры 4», причем ролик был запущен в разрешении 4К.

Видео работает на ноутбуке без каких либо подтормаживаний, а это указывает на достойное «железо» в ноутбуке, но какое оно там пока неизвестно.



