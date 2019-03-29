В Сети оявилось два видео с хромбуком Google Atlas

В Сети оявилось два видео с хромбуком Google Atlas29.03.2019 21:30
О Google Atlas стало известно еще осенью прошлого года, но с тех пор информации о нем не появлялось.
Сейчас в сети опубликовали два ролика, в которых демонстрируется устройство и его работа.
Авторы видео на ноутбуке Google Atlas запускали трейлер фильма«Трансформеры 4», причем ролик был запущен в разрешении 4К.
Видео работает на ноутбуке без каких либо подтормаживаний, а это указывает на достойное «железо» в ноутбуке, но какое оно там пока неизвестно.
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