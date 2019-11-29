В сети опубликованы рендеры Samsung Galaxy S11 Plus в чехле

Презентация Samsung Galaxy S11 состоится в следующем году, предположительно в феврале.

Но благодаря демонстрации защитных чехлов со смартфоном Samsung Galaxy S11 Plus стало известно, как он будет выглядеть.

Представленные рендерные изображения подтверждают ранние слухи про смартфон.

На изображениях можно увидеть огромный блок основной камеры. Ранее сообщалось, что в нем будут установлены модули на 108 и 48 Мп, а также датчик Bright Night Sensor, который позволит создавать качественные фото в условиях плохой освещённости.

Помимо этого, смартфону приписывают 10-кратный оптический зум и 100-кратный гибридный зум.

В основе аппарата будет лежать процессор Snapdragon 865, который представят через несколько дней. Также на некоторых рынках аппарат будет продаваться с чипом Samsung Exynos 990.

Ближе к презентации смартфона появятся дополнительные подробности про флагманскую серию Galaxy S11, и возможно в январе инсайдеры ее раскроют полностью.