В Сети опубликованы изображения планшета Microsoft Surface 7

Microsoft 2 ноября проведёт презентацию новый устройств линейки Surface. Ожидается, что будет представлен ноутбук Surface Laptop 3 и планшеты Surface 7 и Surface Pro 7.

Сейчас можно увидеть, как выглядит планшет Surface 7. По слухам он получит Arm-процессор и новую версию операционной системы Windows Core.

Внешность Surface 7 очень сильно отличается от прошлого поколения. Так, в планшете узкие боковые рамки, а сам аппарат визуально стал тоньше.

На изображениях видно два порта USB-C и качелька регулировки громкости. Новая модель будет самой доступной из всей линейки Surface, но цены на нее пока неизвестны.