В Сети опубликовано изображение камеры RED Komodo 6К

Компания RED уже достаточно давно разрабатывает свой фотокамеру Komodo, и только летом 2019 года стали появляться некоторые подробности про эту модель.

Производитель начинает интриговать своим профессиональным цифровым фотоаппаратом со сменными объективами.

В Сети было опубликовано изображение Komodo, на котором виден байонет и надпись Komodo 6К. Скорее всего камера сможет записывать видео в таком высоком разрешении.

В комментарии к изображению было написано, что в компании довольны возможностями, которые открывает байонет Canon RF. Когда RED Komodo 6К будет представлен неизвестно.