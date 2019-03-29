В Сети опубликовали первый чертеж смартфона iPhone XI от Apple

До презентации нового поколения iPhone еще достаточно далеко и смартфоны по традиции будут представлены в сентябре.

При этом на сайте Slashleaks опубликовали первый чертеж iPhone XI. Утверждается, что он получен от источника, связанного с поставщиками комплектующих для смартфонов Apple.

Не исключено, что снимок был получен от одного из сотрудников предприятия Foxconn, на котором происходит сборка iPhone.



То что показали на сайте Slashleaks является документацией по сборке смартфона. На снимке видно отверстие для размещения катушки беспроводной зарядки и большой квадратный блок для размещения модулей камеры.

К тому же ранее сообщалось, что iPhone XI получит тройную камеру и ее разместят в квадратном модуле.