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В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

30.12.2019 01:06

В начале января на выставке электроники CES 2020 американская компания Advanced Micro Devices (AMD) представит видеокарту среднего уровня.

В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES. Как и ожидалось видеокарта будет по характеристикам приближена к более дорогим решениям, в частности к Radeon RX 5700.

Полное название будущего продукта о Radeon RX 5600 XT 6GB Challenger OC. В ней будет 2304 потоковых процессора и 6 ГБ памяти стандарта GDDR6.

Модель получит 192-битную шину, а работа ее GPU будет на частотах 1235-1620 МГц.

Когда Radeon RX 5600 XT 6GB Challenger OC поступит в продажу пока неизвестно, но ранее писали, что ее можно будет купить в конце января.

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