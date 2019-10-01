В Сети опубликовали официальный рендер Google Pixel 4

Google за две недели до презентации Pixel 4 и Pixel 4 XL начала рекламную кампанию смартфонов.

В Сети был опубликован ролик, где девушка делится впечатлениями от нового Pixel и его камеры.

Рекламная кампания получила название Switch to Pixel (переходи на Pixel). Помимо видеороликов в Сети был опубликован рендер Google Pixel 4, а это уже финальное изображение смартфона, в котором можно увидеть квадратный блок основной камеры и дисплей в огромной верхней рамке.

В ней будет расположена система распознавания лица пользователя. Презентация Pixel 4 и Pixel 4 XL состоится 15 октября.



