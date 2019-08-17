В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2

Ожидается, что на выставке IFA 2019 в Берлине компания Nokia покажет несколько своих новинок.

На мероприятии ожидается презентация смартфонов Nokia 5.2, Nokia 6.2 и Nokia 7.2, но по некоторым данным, последний окажется очень тонким устройством.

Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2. Аппарат получит круглый блок основной камеры и сканер отпечатка пальца на задней панели.

Также ожидается, что устройство получит процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти.

Камера в смартфоне будет тройная с основным 48 Мп датчиком. В Берлине презентация смартфонов от Nokia состоится 5 сентября.