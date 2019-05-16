В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

В открытом доступе оказались данные сервиса «Слетать.ру». В базе была обнаружена информация о тысячах российских туристах от разных туристических агентств.

Такую информацию рассказал «Коммерсанту» основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам в открытой базе были логины и пароли пользователей «Слетать.ру», через которые можно получить паспортные данные туристов, информацию об их билетах, а также о совершенных транзакциях.

Помимо этого в базе было обнаружено 11,7 тысячи e-mail адресов. Представители «Слетать.ру» информацию об утечке комментировать не стали.