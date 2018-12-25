В Сети на живых фото показали загадочный Nokia с тройной камерой

В Сети на живых фото показали загадочный Nokia с тройной камерой25.12.2018 08:34
Судя по всему HMD Global работает над несколькими новинками, которые в ближайшие месяцы будут представлены под брендом Nokia.
Сегодня в распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались живые снимки неизвестного пока смартфона, который имеет тройную камеру.
То есть это будет устройство, которое окажется проще, чем флагманский Nokia 9, который также готовится к выходу.
Судя по фото, сканер отпечатков пальцев в новинке, вероятно будет встроен в экран, так как на задней панели его нет.
Еще особенностью задачного Nokia становится отсутствие камеры для селфи. Предполагается, что она будет выдвижной или находится в модуле-слайдер. Больше подробностей о новой модели смартфона пока неизвестно.
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