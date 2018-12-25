В Сети на живых фото показали загадочный Nokia с тройной камерой

Судя по всему HMD Global работает над несколькими новинками, которые в ближайшие месяцы будут представлены под брендом Nokia.

Сегодня в распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались живые снимки неизвестного пока смартфона, который имеет тройную камеру.

То есть это будет устройство, которое окажется проще, чем флагманский Nokia 9, который также готовится к выходу.

Судя по фото, сканер отпечатков пальцев в новинке, вероятно будет встроен в экран, так как на задней панели его нет.

Еще особенностью задачного Nokia становится отсутствие камеры для селфи. Предполагается, что она будет выдвижной или находится в модуле-слайдер. Больше подробностей о новой модели смартфона пока неизвестно.