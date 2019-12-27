В сети на видео показали разбитый экран раскладного смартфона за $2400

Huawei, как и SAMSUNG, вынуждена была задержать выпуск своего гибкого смартфона. Причина задержки была связана с доработками устройства и механизма открывания Mate X.

Напомним, в Mate X экран огибает корпус снаружи. Это конечно не совсем удобно в плане использования, но не очень надежно.

Опубликованное видео как раз демонстрирует, насколько Huawei Mate X является ненадежным. Автор ролика не объясняет, по какой причине у него вышел из строя гибкий экран смартфона, но многие предполагают, что смартфон упал на твердую поверхность.

Напомним, Huawei в феврале покажет обновленную версию своего раскладного смартфона, которая получит название Mate Xs и в ней будет улучшенный гибкий экран и новый шарнир.