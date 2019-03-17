В Сеть выложили рингтоны и обои Android Q

После того как Google дала разработчикам возможность начать тестировать новую версию операционной системы Android, про нее стали появляться подробности.

Разработчики из бета-версии Android Q извлекли новые обои и рингтоны, причем в архиве находятся 12 мелодий для будильника, 12 композиций для вызова и 26 новых звуков самой ОС.

Также прикреплены 15 мелодий для напоминаний. Стоит отметить, что пока бета-версия Android Q для установки доступна только владельцам Google Pixel.

Тестирование на других аппаратах должны открыть в ближайшее время.