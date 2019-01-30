В результате в распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались самые полные характеристики новинки, которая будет представлена только в феврале.

В Сеть слили полные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9, которые подтвердили наличие в модели процессора Snapdragon 855, камеры на 48 Мп и беспроводной зарядки мощностью 32 Вт.

Согласно обнародованным данным, оперативной памяти в новинке будет установлено 8 ГБ или 6 ГБ в зависимости от версии и 256 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Сканер отпечатков пальцев встроят в 6,4-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED. Его разрешение составляет 1080 x 2280 точек, а соотношение сторон 19:9. Задняя панель будет выполнена из стекла и покрыта Gorilla Glass 5.

Камера для селфи получила один модуль на 24 Мп, а вот основная камера имеет датчики на 48 и 12 Мп с модулем 3D ToF.

В качестве операционной системы Xiaomi Mi 9 получит последнюю версию Android с фирменной оболочкой MIUI 10.

Аккумулятор установят емкостью 3 500 мАч. Среди цветов корпуса для новинки предложат голубой, золотистый, белый и черный варианты.