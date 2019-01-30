В Сеть слили полные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.57 EUR/RUB: 74.91 BTC/USD: 3466.36

6 марта : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

В Сеть слили полные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9

30.01.2019 17:06

В результате в распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались самые полные характеристики новинки, которая будет представлена только в феврале.
В Сеть слили полные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9, которые подтвердили наличие в модели процессора Snapdragon 855, камеры на 48 Мп и беспроводной зарядки мощностью 32 Вт.

Согласно обнародованным данным, оперативной памяти в новинке будет установлено 8 ГБ или 6 ГБ в зависимости от версии и 256 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Сканер отпечатков пальцев встроят в 6,4-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED. Его разрешение составляет 1080 x 2280 точек, а соотношение сторон 19:9. Задняя панель будет выполнена из стекла и покрыта Gorilla Glass 5.

Камера для селфи получила один модуль на 24 Мп, а вот основная камера имеет датчики на 48 и 12 Мп с модулем 3D ToF.

В качестве операционной системы Xiaomi Mi 9 получит последнюю версию Android с фирменной оболочкой MIUI 10.

Аккумулятор установят емкостью 3 500 мАч. Среди цветов корпуса для новинки предложат голубой, золотистый, белый и черный варианты.

Xiaomi показала первый тизер флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги