На рынке смартфонов скоро появится новая недорогая модель, которая будет работать на базе Snapdragon 430.

В Сеть слили основные характеристики бюджетного смартфона Moto E6, получившего в качестве ОС Android 9.0 Pie.

Диагональ дисплея составит 5,45 дюйма, а его разрешение будет 1440 х 720 пикселей. Камеры в устройстве предложат одинарные.

Так, на лицевой панели камера будет с датчиком на 5 Мп, а основная получила разрешение 13 Мп.

На рынке Moto E6 предложат в двух версиях, где будет одинаковый показатель оперативной памяти, который составит 3 ГБ и разный объем встроенной. Последней может быть 16 или 23 ГБ.