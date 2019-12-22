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В сеть слили характеристики удешевлённого Galaxy Note 10

22.12.2019 19:26

Удешевленный флагман Galaxy S10 Lite рассекретили накануне, а теперь очередь дошла и до фаблета Galaxy Note 10, который также получит версию с приставкой к названию Lite.
Существование этих аппаратов ране было подтверждено базами регуляторов, где появились модели.

В сеть слили характеристики удешевлённого Galaxy Note 10 Lite, дебют которого ожидается в январе.

Согласно обнародованным данным, в устройстве предложат 6,7-дюймовый AMOLED экран разрешением 2400 х 1080 точек.

В экране будет отверстие, где расположится камера на 32 Мп. В основной камере будет сразу три датчика на 12 Мп.

Автономность новинке, работающей на базе процессоре Exynos 9810, обеспечит батарея на 4 500 мАч. Она будет поддерживать зарядку на 25 Вт.

Оперативной памяти в смартфоне предложат 6 ГБ, а встроенной будет 128 ГБ. Поддержки Bluetooth 5.1 в модели не будет. Ее габариты составят: 163,7 х 76,1 х 8,7 мм, вес — 198 г.

Предварительная стоимость аппарата составит 609 евро, а это меньше, чем предполагали ранее.

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