В Сеть слили характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro

Известный сетевой информатор раскрыл все характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, а также были названы даты продаж устройств на территории Европы и США.

В OnePlus 7T установят Fluid AMOLED дисплей с диагональю 6,55-дюйма и разрешением экрана 2400х1080пикселей, частота обновления матрицы дисплея будет 90 Гц.

В смартфоне под экранам разместят сканер отпечатка пальца, а на тыльной стороне установят 48 Мп основной фотодатчик, 12 Мп телеобъектив с двухкратным оптическим зумом и 16 Мп объектив углом обзора 120 градусов.

С лицевой стороны будет установлен 16 Мп камера. Источник пишет, что в OnePlus 7T будет режим замедленной съемки 960 FPS в 720р и новый макро режим.

Под «капотом» аппарата будет устанавливаться процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель будет на 128 и 256 ГБ. Батарея в младшей версии ёмкостью 3800 мАч будет поддерживать быструю зарядку Warp Charge 30T.

Дисплеи OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будет поддерживать стандарт HDR10 +. В старшей версии процессор и объём оперативной памяти будет, как и в OnePlus 7T. При этом флеш-памяти в 7T Pro установят 256 ГБ.

Oneplus 7T Pro уже получит 6,65-дюймовый экран с разрешением 3100х1440 пикселей. Частота обновления экрана составит 90 Гц. э

Батарея в старшей модели уже будет больше – 4 085 мАч. Она также будет поддерживать быструю зарядку WARP Charge 30T.

Камера аппарата будет состоять из 48 Мп модуля, телеобъектива на 8 Мп с трехкратных зумом и широкоугольной камеры на 16 Мп с углом обзора 120 градусов.

В целом возможности камер в Oneplus 7T Pro и OnePlus 7T будут одинаковые. Презентация новинок от OnePlus состоится 10 октября, а старт продаж намечен на 15 октября.