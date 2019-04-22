В Сеть попали макеты iPhone 2019 года

В Сеть попали макеты iPhone 2019 года22.04.2019 17:49
Известный в Сети инсайдер показал макеты будущих iPhone, которые представят в сентябре текущего года.
Ранее сообщалось, что в iPhone 2019 года будет тройная камера, расположенная в квадратном блоке, то есть в Apple решили не следовать текущим тенденциям и располагать три модуля в ряд.
Вместо этого на задней панели будет выступающий большой блок, в котором будет три объектива и модуль фотовспышки.
Инсайдер Вениамин Гескин подтвердил всю эту информацию. Он показал два макета 6,5-дюймового и 5,8-дюймового iPhone.
Спереди у них останется «челка» для блока камер, а толщина рамок тоже останется прежней. По слухам лицевые камеры будут затемнённые, чтобы они не выделялись за фоне черного стекала.
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