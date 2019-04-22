В Сеть попали макеты iPhone 2019 года

Известный в Сети инсайдер показал макеты будущих iPhone, которые представят в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что в iPhone 2019 года будет тройная камера, расположенная в квадратном блоке, то есть в Apple решили не следовать текущим тенденциям и располагать три модуля в ряд.

Вместо этого на задней панели будет выступающий большой блок, в котором будет три объектива и модуль фотовспышки.

Инсайдер Вениамин Гескин подтвердил всю эту информацию. Он показал два макета 6,5-дюймового и 5,8-дюймового iPhone.

Спереди у них останется «челка» для блока камер, а толщина рамок тоже останется прежней. По слухам лицевые камеры будут затемнённые, чтобы они не выделялись за фоне черного стекала.