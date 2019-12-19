В серии смартфонов OnePlus 7 вернули возможность скрыть вырез экрана

OnePlus для смартфона седьмой серии выпустила новое обновление, в котором вернули возможность скрывать вырез в экране под фронтальную камеру, а также улучшили программное обеспечение камеры.

Прошивка OxygenOS 10.3.0 вышла на смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. В ней помимо ряда улучшений и возвращения старых функцией, также есть патч безопасности и исправлены ошибки.

Обновления китайская компания распространяет поэтапно, и все пользователи ее получат через несколько дней.