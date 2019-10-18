Samsung признала проблему со сканером отпечатка пальца в Galaxy S10

Samsung признала проблемы с подэкранным сканером отпечатка пальца в смартфонах Galaxy S10 и Galaxy Note10, и сейчас готовится обновление для исправления уязвимости.

Недавно стало известно, что наклейка дешевой защитной плёнки на экран смартфонов Galaxy S10 и Galaxy Note10 позволяет их разблокировать кому угодно.

То есть доступ к смартфону мог получить любой человек. Изначально в Samsung заявили, что для вышеуказанных аппаратов нужно использовать качественные пленки, но позже в компании решили выпустить обновление, которое исправит работу сканера, а также позволит использовать неоригинальные защитные пленки.