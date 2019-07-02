В Samsung признали ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold

Впрочем, было бы хуже, если недоработанные складные смартфоны, оцененные в приличную сумму, оказались в руках у обычных пользователей.

Как известно, запустить живые продажи Galaxy Fold компания намеревалась в конце апреля текущего года, и еще до официального запуска отправила первые экземпляры блогерам и журналистам для обзоров.

Именно тесты и первые обзоры журналистов позволили выявить серьезный недостаток в экранах устройств.

После этого производитель заявил, что откладывает производство смартфонов и будет дорабатывать дисплеи и механизмы.

Позже ходили слухи, что Samsung вовсе не запустит в производство Galaxy Fold, но сегодня эти слухи опроверг глава компании.

Президент мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох (D. J. Koh) рассказал, что запуск смартфона в серию состоялся, а также он заявил журналистам, что признает ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold.

Несмотря на то, что смартфоны запустили в производство, их тестирование продолжается.

Было также отмечено, что устранили не только обнаруженные проблемы, но и выявили другие, которые также уже устранены.