В Samsung признали ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold

В Samsung признали ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold02.07.2019 20:33
Впрочем, было бы хуже, если недоработанные складные смартфоны, оцененные в приличную сумму, оказались в руках у обычных пользователей.
Как известно, запустить живые продажи Galaxy Fold компания намеревалась в конце апреля текущего года, и еще до официального запуска отправила первые экземпляры блогерам и журналистам для обзоров.
Именно тесты и первые обзоры журналистов позволили выявить серьезный недостаток в экранах устройств.
После этого производитель заявил, что откладывает производство смартфонов и будет дорабатывать дисплеи и механизмы.
Позже ходили слухи, что Samsung вовсе не запустит в производство Galaxy Fold, но сегодня эти слухи опроверг глава компании.
Президент мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох (D. J. Koh) рассказал, что запуск смартфона в серию состоялся, а также он заявил журналистам, что признает ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold.
Несмотря на то, что смартфоны запустили в производство, их тестирование продолжается.
Было также отмечено, что устранили не только обнаруженные проблемы, но и выявили другие, которые также уже устранены.
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