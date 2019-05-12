В Samsung отложили выход умной колонки Galaxy Home

Компания Samsung последнее время испытывает трудности с запуском своих новинок.

Так, выход гибкого смартфона Galaxy Fold был отложен на вторую половину года из-за проблем с экраном. Также отложен запуск и планшета Galaxy Tab S5e, а теперь сообщается и об умной колонке Galaxy Home.

Запуск последней также отложили, но в данном случае у компании возникли некоторые сложности с работой голосового помощника.

Эта колонка была показана еще в прошлом году и ее продажи планировались на апрель этого года, но этого так и не произошло.

Последние инсайдерские данные указывают на возможный выход колонки к концу первого полугодия. Более того, есть предположение, что колонка будет работать не с голосовым помощником Bixby, а с Google Assistant.