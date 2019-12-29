В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста30.12.2019 00:59
Samsung представила технологию, которая позволит печатать на несуществующей клавиатуре. Данной разработкой занималось специальное подразделение компании C-Lab.
Отдел передовых и экспериментальных технологий предлагает использовать специальную камеру смартфона для сканирования расположения пальцев над поверхностью, к примеру, над столом.
Нечто подобное уже неоднократно предлагали другие разработчики.
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Вся система получила название SelfieType. Данную технологию полноценно представят на выставке CES 2020 в начале января.
Также был представлен гаджет Hyler. На внешний вид это обычный маркер, который можно использовать для выделения текста на бумаге, при этом он выделенные отрывки оцифровывает и передает на смартфон.
Hyler тоже продемонстрируют на выставке электроники CES 2020.
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