В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

Samsung представила технологию, которая позволит печатать на несуществующей клавиатуре. Данной разработкой занималось специальное подразделение компании C-Lab.

Отдел передовых и экспериментальных технологий предлагает использовать специальную камеру смартфона для сканирования расположения пальцев над поверхностью, к примеру, над столом.

Нечто подобное уже неоднократно предлагали другие разработчики.

Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.

Вся система получила название SelfieType. Данную технологию полноценно представят на выставке CES 2020 в начале января.

Также был представлен гаджет Hyler. На внешний вид это обычный маркер, который можно использовать для выделения текста на бумаге, при этом он выделенные отрывки оцифровывает и передает на смартфон.

Hyler тоже продемонстрируют на выставке электроники CES 2020.