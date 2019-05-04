В Samsung намерены выпустить идеальный безрамочный смартфон

В Samsung намерены выпустить идеальный безрамочный смартфон04.05.2019 20:04
Samsung намерена создать полностью безрамочный смартфон со встроенной в экран камерой.
Сейчас производитель в дисплеях использует отверстие для размещения фронтальной камеры.
Такое решение можно встретить в Galaxy S10, а в дальнейшем датчик изображения будет полностью спрятан под пиксели матрицы дисплея.
Такая камера будет проявляться только в нужный момент, тогда как в остальных режимах пользователь ее не будет видеть. Также за экран намерены спрятать и другие датчики, в частности датчики приближения и света.
Представитель компании Samsung косвенно подтвердил разработку такого экрана. Он заявил, что в компании разрабатывают полностью безрамочный смартфон, в котором не будет вырезов и выдвижных камер.
Когда появится такой смартфон не сообщается.
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