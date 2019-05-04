В Samsung намерены выпустить идеальный безрамочный смартфон

Samsung намерена создать полностью безрамочный смартфон со встроенной в экран камерой.

Сейчас производитель в дисплеях использует отверстие для размещения фронтальной камеры.

Такое решение можно встретить в Galaxy S10, а в дальнейшем датчик изображения будет полностью спрятан под пиксели матрицы дисплея.

Такая камера будет проявляться только в нужный момент, тогда как в остальных режимах пользователь ее не будет видеть. Также за экран намерены спрятать и другие датчики, в частности датчики приближения и света.

Представитель компании Samsung косвенно подтвердил разработку такого экрана. Он заявил, что в компании разрабатывают полностью безрамочный смартфон, в котором не будет вырезов и выдвижных камер.

Когда появится такой смартфон не сообщается.