В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС

РЖД в следующем году намерена служебные телефоны перевести на отечественные с защищенной операционной системой «Аврора», такие данные приводит газета «Известия».

Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».

Через смартфоны MIG C55 сотрудники инфраструктуры РЖД смогут вносить данные об объектах во время обхода.

Смартфон разработан российской компанией Mobile Inform Group. Это устройство позволяет работать в полевых условиях и выполнять основные задачи необходимые сервисным службам.

Также через устройство можно вести фото и видеосьемку, а также передавать данные через защищенный канал связи.

MIG C55 не будет смартфоном для личного пользования, так как это исключительно рабочий аппарат с определённым набором функций.