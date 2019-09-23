В Россию привезли смартфон Palm размером с пластиковую карту

В мире спрос есть не только на большие смартфоны, но также и на очень маленькие, а среди последних успешным считается Palm.

Компания TCL Communication объявила о старте приема заказов на мини-смартфон Palm PVG100.

Сейчас на него принимают заказы, а 5 октября он станет доступен для покупки.

Каждый оформивший заказ на российскую новинку в подарок получит беспроводные наушники Sony WF-1000XM3, которые на рознице стоят 17 999 рублей. Заказать аппарат можно у оператора МТС.

Цена смартфона Palm PVG100 составляет 29 990 рублей.



Стоит отметить, что в миниатюрном Palm PVG100 установлен 3,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей.

Процессор в смартфоне Qualcomm Snapdragon 435, оперативной памяти 3 ГБ, а постоянной 32 ГБ. В устройстве реализовали защиту IP68, а на задней панели установили 12 Мп камеру, тогда как на лицевой панели разместили 8 Мп.

Единственным большим недостатком смартфона стала батарея на 800 мАч.

В целом Palm PVG100 можно назвать полноценным смартфоном, который работает под управлением Android 8.1 Oreo и у него установлен Google Play.

При этом устройство позиционируют как помощник для основного смартфона, для него было разработано большое количество дополнительных аксессуаров, среди которых есть чехол для ношения устройства на руке. Размеры Palm PVG100: 96,6х50,6х7,4 мм. Вес 62 г. Для сравнения размеры кредитной карты 86х54 мм.