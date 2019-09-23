В Россию привезли смартфон Palm размером с пластиковую карту

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23 октября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

В Россию привезли смартфон Palm размером с пластиковую карту

23.09.2019 18:55

В мире спрос есть не только на большие смартфоны, но также и на очень маленькие, а среди последних успешным считается Palm.
Компания TCL Communication объявила о старте приема заказов на мини-смартфон Palm PVG100.

Сейчас на него принимают заказы, а 5 октября он станет доступен для покупки.

Каждый оформивший заказ на российскую новинку в подарок получит беспроводные наушники Sony WF-1000XM3, которые на рознице стоят 17 999 рублей. Заказать аппарат можно у оператора МТС.
Цена смартфона Palm PVG100 составляет 29 990 рублей.


Стоит отметить, что в миниатюрном Palm PVG100 установлен 3,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей.

Процессор в смартфоне Qualcomm Snapdragon 435, оперативной памяти 3 ГБ, а постоянной 32 ГБ. В устройстве реализовали защиту IP68, а на задней панели установили 12 Мп камеру, тогда как на лицевой панели разместили 8 Мп.

Единственным большим недостатком смартфона стала батарея на 800 мАч.

В целом Palm PVG100 можно назвать полноценным смартфоном, который работает под управлением Android 8.1 Oreo и у него установлен Google Play.

При этом устройство позиционируют как помощник для основного смартфона, для него было разработано большое количество дополнительных аксессуаров, среди которых есть чехол для ношения устройства на руке. Размеры Palm PVG100: 96,6х50,6х7,4 мм. Вес 62 г. Для сравнения размеры кредитной карты 86х54 мм.

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