В Россию приехал лазерный 4К проектор LG Ultra Short Throw

LG в Россию привезла свой топовый лазерный проектор Ultra Short Throw HU85LS, который позволит пользователю смотреть фильмы в высоком качестве без искажения цветов.

К тому же для установки проектора не нужны специальные крепления или особые условия, так как представленная новинка ставится практически вплотную к стене.

Для получения изображения диагональю 90 дюймов проектор достаточно разместить от стены всего на 5 см, а если требуется изображение диагональю 120 дюймов, то тут проектор нужно отодвинуть на 18 см.



Ultra Short Throw HU85LS разворачивает картинку с разрешением 3840х2160 точек. В проекторе есть поддержка HDR10 c Dynamic Tone Mapping, а за плавность отображения изображения отвечает технология TruMotion, которая создает дополнительные кадры даже при максимальном разрешении.

Работает LG Ultra Short Throw HU85LS под управлением webOS 4.5, причем в РФ проектор поставляется с предустановленными стриминговыми сервисами MEGOGO, ivi и okko.