В Россию приедет недорогой смартфон Vivo Y15 с АКБ на 5 000 мАч

Компания Vivo представила новый смартфон, а также анонсировала его продажи в России и даже озвучила стоимость.



Новинка имеет 6,35-дюймовый HD+ экран, где в левом верхнем углу имеет врезанная в него фронтальная камера, получившая разрешение 16 Мп.

Задняя панель новинки будет предлагаться в цвете Aqua Blue и Burgundy Red. На ней расположили сканер отпечатков пальцев и тройную камеру.

Основная камера получила модули 13, 8 и 2 Мп. Работает Vivo Y15 на процессоре Helio P22, а в продажу он поступит в версии 6/64 Гб.

Самым ярким в модели, которую оценили в 229 долларов, становится еще и наличие аккумулятора емкостью 5 000 мАч.

На российском рынке смартфон станет доступен для покупки 8 июня по цене 15 990 рублей.