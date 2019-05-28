В Россию приедет недорогой смартфон Vivo Y15 с АКБ на 5 000 мАч

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29 июня : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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В Россию приедет недорогой смартфон Vivo Y15 с АКБ на 5 000 мАч

28.05.2019 23:08

Компания Vivo представила новый смартфон, а также анонсировала его продажи в России и даже озвучила стоимость.


Новинка имеет 6,35-дюймовый HD+ экран, где в левом верхнем углу имеет врезанная в него фронтальная камера, получившая разрешение 16 Мп.

Задняя панель новинки будет предлагаться в цвете Aqua Blue и Burgundy Red. На ней расположили сканер отпечатков пальцев и тройную камеру.

Основная камера получила модули 13, 8 и 2 Мп. Работает Vivo Y15 на процессоре Helio P22, а в продажу он поступит в версии 6/64 Гб.

Самым ярким в модели, которую оценили в 229 долларов, становится еще и наличие аккумулятора емкостью 5 000 мАч.

На российском рынке смартфон станет доступен для покупки 8 июня по цене 15 990 рублей.

 

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