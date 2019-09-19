В российских магазинах установят систему «умная витрина»

Новая система под названием «умная витрина» будет рассчитана на персонализацию товара для конкурентного покупателя.

Как пишут «РИА Новости», витрина появится в 2021 году, а за счет компьютерного зрения и искусственного интеллекта витрина будет анализировать в магазине действия покупателя.

В этот момент клиента будут изучать, а точнее фиксировать его время нахождения возле витрины, реакция на товар, а также пол и возраст.

Все эти данные в виде обезличенной статистики будут передаваться владельцу магазина, а также ему выдадут рекомендации по улучшению работы торговой точки.