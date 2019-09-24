В России запустят идентификацию мобильных абонентов по лицу и голосу

Мобильные операторы намерены внедрить новую систему идентификацию абонентов.

Как удалось узнать«Известиям», операторы сейчас готовятся к внутреннему переходу на биометрическую идентификацию.

Таким образом, абонента будет распознавать по лицу и голосу, что позволит осуществить подключение к услугам без удостоверения личности.

Операторы будут использовать систему, организованную «Единой биометрической системой»,которую сейчас используют кредитные учреждения.

Биометрическая идентификация операторам позволит обслуживать клиента по удаленной системе, а также его смогут распознать по голосу.

Но для того, чтобы пользоваться новыми технологиями, придется зарегистрироваться, а также занести в личном кабинете свой снимок лица и образец голоса.

В дальнейшем для связи с оператором абоненту достаточно будет просканировать специальный QR-код.