В России зафиксировали резкое падение цены на iPhone XS

С момента старта продаж смартфон iPhone XS на российском рынке подешевел почти на четверть.

К такому выводу пришли специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые изучили рынок и выяснили, что с недавнего времени iPhone XS в версии с 64 ГБ можно приобрести по привлекательной цене – 66 тысяч рублей.

При этом на старте продаж устройство было доступно за 87 990 рублей, что достаточно дорого.

Напомним, что модель работает на процессоре Apple A12 Bionic, имеет стальной корпус и двойную камеру.