В России зафиксировали резкое падение цены на iPhone XS

В России зафиксировали резкое падение цены на iPhone XS14.03.2019 17:45
С момента старта продаж смартфон iPhone XS на российском рынке подешевел почти на четверть.
К такому выводу пришли специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые изучили рынок и выяснили, что с недавнего времени iPhone XS в версии с 64 ГБ можно приобрести по привлекательной цене – 66 тысяч рублей.
При этом на старте продаж устройство было доступно за 87 990 рублей, что достаточно дорого.
Напомним, что модель работает на процессоре Apple A12 Bionic, имеет стальной корпус и двойную камеру.
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