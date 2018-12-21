В России взамен Uber запустили новое приложение Uber Russia

Uber совместно с «Яндекс.Такси» в России запускает новое приложение — Uber Russia.

В новый проект в следующем году компании инвестируют более 2 млрд руб, а эти средства направят на мотивацию для водителей, рекламу и скидки для пользователей.

В общей сложности новое приложение будет работать в 50 российских городах. На старте работы приложения его можно будет использовать в 34 городах РФ.

Uber Russia уже можно скачать с официальных магазинов приложений для самых популярных мобильных операционных систем.

Старое приложение Uber в РФ больше не будет доступно, при этом все функции уже перенесены в новое приложение.

К тому же оно создано с «нуля» и в нем уже используются векторные карты, которые значительно меньше по размеру занимаемой памяти.