В России вырастет точность прогнозов погоды

В России вырастет точность прогнозов погоды25.07.2019 17:58
За счет новой отечественной системы зондирования атмосферы «Полюс-С» в России будет повышена точность прогноза погоды.
Систему «Полюс-С» уже протестировали на космодромах Байконур и Восточный, а также в условиях Арктики.
Она уже показала свои преимущества и как заявляют в «Ростехе», ее погрешность составляет всего 0,6 градуса, при этом в эксплуатирующихся радиозондах погрешность от 1,2 до 2,5 градуса.
Радиозондов «Полюс-С» сейчас насчитывается 10 ед., а до конца года появится еще столько же. В общей сложности в стране насчитывается 115 станций.
Просмотры: