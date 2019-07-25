В России вырастет точность прогнозов погоды

За счет новой отечественной системы зондирования атмосферы «Полюс-С» в России будет повышена точность прогноза погоды.

Систему «Полюс-С» уже протестировали на космодромах Байконур и Восточный, а также в условиях Арктики.

Она уже показала свои преимущества и как заявляют в «Ростехе», ее погрешность составляет всего 0,6 градуса, при этом в эксплуатирующихся радиозондах погрешность от 1,2 до 2,5 градуса.

Радиозондов «Полюс-С» сейчас насчитывается 10 ед., а до конца года появится еще столько же. В общей сложности в стране насчитывается 115 станций.