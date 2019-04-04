В России временно подешевели смартфоны Huawei, Honor и Asus

В России временно подешевели смартфоны Huawei, Honor и Asus04.04.2019 21:06
Huawei в России устроили распродажу смартфонов с большими скидками.
В акции принимает участие ряд телефонов под брендами Huawei и Honor. Также китайский производитель распродает в России планшеты и различные аксессуары, включая «умные» часы.
В зависимости от выбранной модели клиент получит скидку до 5 тыс. рублей.
Специальное предложение действует всего несколько дней. Также о скидках объявила компания Asus, которая предлагает выгодно купить ZenFone Max и ZenFone Max Pro, причем скидка на эти смартфоны в зависимости от конфигурации в среднем составит 2 тыс. рублей.
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