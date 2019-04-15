В России телевизор Samsung QLED 8K за 6 млн рублей появится 22 апреля

На российском рынке 22 апреля стартуют продажи нового QLED-телевизора от Samsung. Новинку будут предлагать по цене 5 999 999 рублей.

Представленный Samsung QLED 8K диагональю 99 дюймов получил самые передовые технологии, среди которых адаптация контента под разрешение телевизора и оптимизация звука под определенные сцены.

Матрица экрана поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+, а на самом экране нанесли антибликовое покрытие, тогда как режим Ambient позволяет панель гармонично вписать в любой интерьер.

Всем покупателям Samsung QLED 8K будет подарена премиальная акустическая система HW-N950, которую Samsung разработала совместно с Harman Kardon.