В России телевизор Samsung QLED 8K за 6 млн рублей появится 22 апреля

В России телевизор Samsung QLED 8K за 6 млн рублей появится 22 апреля15.04.2019 13:53
На российском рынке 22 апреля стартуют продажи нового QLED-телевизора от Samsung. Новинку будут предлагать по цене 5 999 999 рублей.
Представленный Samsung QLED 8K диагональю 99 дюймов получил самые передовые технологии, среди которых адаптация контента под разрешение телевизора и оптимизация звука под определенные сцены.
Матрица экрана поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+, а на самом экране нанесли антибликовое покрытие, тогда как режим Ambient позволяет панель гармонично вписать в любой интерьер.
Всем покупателям Samsung QLED 8K будет подарена премиальная акустическая система HW-N950, которую Samsung разработала совместно с Harman Kardon.
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