В России стартовало производство умных стиральных машин Samsung

В России стартовало производство умных стиральных машин Samsung11.06.2019 23:13
Корейская компания в России начала производство автоматических стиральных машин с поддержкой голосового ассистента Алиса.
На заводе Samsung Electronics в Калуге начали производить стиральные машины серии WW6600R и WW6100R.
Ими можно управлять через специальное приложение SmartThings или через голосового помощника Алиса.
Для этого в двух сериях установили смарт-платформу Bixby и модуль Wi-Fi.
«Умные» стиральные машины калужской сборки будут продаваться не только в России, но также поставляться на экспорт в Латвию, Казахстан, Словакию, Италию, Польшу и Румынию.
На российском рынке Samsung WW6600R и Samsung WW6100R оценили от 35 990 до 44 990 рублей в зависимости от дополнительных функций.
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