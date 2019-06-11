В России стартовало производство умных стиральных машин Samsung

Корейская компания в России начала производство автоматических стиральных машин с поддержкой голосового ассистента Алиса.

На заводе Samsung Electronics в Калуге начали производить стиральные машины серии WW6600R и WW6100R.

Ими можно управлять через специальное приложение SmartThings или через голосового помощника Алиса.

Для этого в двух сериях установили смарт-платформу Bixby и модуль Wi-Fi.

«Умные» стиральные машины калужской сборки будут продаваться не только в России, но также поставляться на экспорт в Латвию, Казахстан, Словакию, Италию, Польшу и Румынию.

На российском рынке Samsung WW6600R и Samsung WW6100R оценили от 35 990 до 44 990 рублей в зависимости от дополнительных функций.