В России стартовали продажи тонкого ноутбука Acer Swift 7

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16 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

В России стартовали продажи тонкого ноутбука Acer Swift 7

16.07.2019 13:41

Acer в России начала продавать сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Толщина этой модели менее одного сантиметра, а вес 890 граммов. Новинка тоньше и легче MacBook Air 2017.
Для снижения веса портативного устройства корпус Swift 7 выполнили из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов.

Экран в модели используется 14-дюймовый. Его выполнили по IPS технологии, причем вокруг дисплея очень узкие рамки. По заявлению производителя, дисплей занимает 92% площади всей панели.

В основе тонкого ноутбука установлен процессор Intel Core i7. Памяти в Swift 7 16 ГБ оперативной, а SSD накопитель установили на 512 ГБ.

Заявлено, что ноутбук на одном заряде проработает до 12 часов.

В РФ рекомендованная розничная цена Swift 7 составляет 159 990 рублей. Модель предлагают в черном и белом цвете, к тому же в комплект к каждому ноутбуку входит фирменный чехол.

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