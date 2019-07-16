В России стартовали продажи тонкого ноутбука Acer Swift 7

В России стартовали продажи тонкого ноутбука Acer Swift 716.07.2019 13:41
Acer в России начала продавать сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Толщина этой модели менее одного сантиметра, а вес 890 граммов. Новинка тоньше и легче MacBook Air 2017.
Для снижения веса портативного устройства корпус Swift 7 выполнили из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов.
Экран в модели используется 14-дюймовый. Его выполнили по IPS технологии, причем вокруг дисплея очень узкие рамки. По заявлению производителя, дисплей занимает 92% площади всей панели.
В основе тонкого ноутбука установлен процессор Intel Core i7. Памяти в Swift 7 16 ГБ оперативной, а SSD накопитель установили на 512 ГБ.
Заявлено, что ноутбук на одном заряде проработает до 12 часов.
В РФ рекомендованная розничная цена Swift 7 составляет 159 990 рублей. Модель предлагают в черном и белом цвете, к тому же в комплект к каждому ноутбуку входит фирменный чехол.
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