В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Predator Triton 900

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17 июня : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Predator Triton 900

17.05.2019 20:11

Игровые ноутбуки в России сейчас очень популярные, к тому же за счет них и держатся продажи портативных компьютеров. Теперь у жителей РФ появилась возможность купить продвинутый игровой ноутбук Acer Predator Triton 900, а это модель с 17-дюймовым вращающимся экраном, оснащенный 4К матрицей, процессором Intel Core i9-9980HK и видеокартой GeForce RTX 2080.

Помимо этого ноутбук получил 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и два SSD накопителя NVMe PCIe RAID 0 общим объемом 1 ТБ.


С таким мощным «железом» Predator Triton 900 оснастили системой охлаждения AeroBlade 3D четвёртого поколения.

Также ноутбук имеет настраиваемую клавиатуру с подсветкой и акустическую систему с технологией Waves Maxx. В российских магазинах Predator Triton 900 предлагается за 369 990 рублей.

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