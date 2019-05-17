В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Predator Triton 900

Игровые ноутбуки в России сейчас очень популярные, к тому же за счет них и держатся продажи портативных компьютеров. Теперь у жителей РФ появилась возможность купить продвинутый игровой ноутбук Acer Predator Triton 900, а это модель с 17-дюймовым вращающимся экраном, оснащенный 4К матрицей, процессором Intel Core i9-9980HK и видеокартой GeForce RTX 2080.

Помимо этого ноутбук получил 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и два SSD накопителя NVMe PCIe RAID 0 общим объемом 1 ТБ.



С таким мощным «железом» Predator Triton 900 оснастили системой охлаждения AeroBlade 3D четвёртого поколения.

Также ноутбук имеет настраиваемую клавиатуру с подсветкой и акустическую систему с технологией Waves Maxx. В российских магазинах Predator Triton 900 предлагается за 369 990 рублей.