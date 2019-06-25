В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр

Российское подразделение Lenovo объявило о старте продаж новых недорогих ноутбуков IdeaPad L340 и IdeaPad L340 Gaming. Первый рассчитан на работу, а вторая модель уже позволит играть в современные игры.

IdeaPad L340 в максимальной конфигурации получил процессор AMD Ryzen R7 3700U, а оперативной памяти может быть установлено до 16 ГБ.

Данная модель в России предлагается с 15 и 17-дюймовыми дисплеями с разрешением до 1920х1080 пикселей. Стоимость IdeaPad L340 от 20 тыс. рублей.

Версия IdeaPad L340 Gaming уже оснащается процессорами от компании Intel. В зависимости от конфигурации может быть установлен Core i5-9300H или Intel Core i7-9750H, а видеокарты предлагают NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1650.

В ноутбуке встроена мощная система охлаждения и подсветка клавиатуры. Игровые ноутбуки можно купить с 15 или 17-дюмовым дисплеем. Цены на IdeaPad L340 Gaming стартуют от 50 тыс. рублей.