В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

13.07.2019 21:40

Новинка была представлена в начале прошлого месяца, и ее уже предлагают на российском рынке.

Компания HMD Global, владеющая всеми правами на бренд Nokia, в РФ начала продажи своего доступного смартфона Nokia 2.2.

Этот аппарат до российского рынка добрался только в версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти. Еще существует версия 3/32ГБ, но она возможно не будет предлагаться в России.

Nokia 2.2 оценили в 6 990 рублей. В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio A22 и 5,7-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением 1520х720 пикселей. Встроенный аккумулятор в смартфоне на 3000 мАч.


На задней панели расположен модуль камеры на 13 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie, причем устройство участвует в программе Android One, а это гарантирует быстрый выпуск обновлений и переход на новую версии ОС.

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