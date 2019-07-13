В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

Новинка была представлена в начале прошлого месяца, и ее уже предлагают на российском рынке.

Компания HMD Global, владеющая всеми правами на бренд Nokia, в РФ начала продажи своего доступного смартфона Nokia 2.2.

Этот аппарат до российского рынка добрался только в версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти. Еще существует версия 3/32ГБ, но она возможно не будет предлагаться в России.

Nokia 2.2 оценили в 6 990 рублей. В этом смартфоне установлен процессор MediaTek Helio A22 и 5,7-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением 1520х720 пикселей. Встроенный аккумулятор в смартфоне на 3000 мАч.



На задней панели расположен модуль камеры на 13 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie, причем устройство участвует в программе Android One, а это гарантирует быстрый выпуск обновлений и переход на новую версии ОС.