В России стартовали продажи бюджетного ноутбука Irbis NB245 Pro

На российском рынке начались продажи нового ноутбука NB245 Pro от компании Irbis. Эта модель подойдет для школьников старших классов и студентов, также его можно использовать для набора текста и просмотра контента.

В Irbis NB245 Pro установили 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. «Сердцем» аппарата стал двухъядерный процессор Intel Celeron N3350 с пассивным охлаждением.

Оперативной памяти в устройстве 4 ГБ. SSD накопитель в ноутбуке на 32 ГБ, к тому же на нем установлена лицензионная Windows 10 Pro и есть место для установки дополнительно массива формата М.2.

Среди особенностей новинки стал сканер отпечатка пальца в тачпаде, который используется для входа в ОС, а также предустановленное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». Стоимость Irbis NB245 Pro около 20 тыс. рублей.