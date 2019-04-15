Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

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15 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

15.04.2019 14:52

В России стартовали предзаказы на новые ноутбуки Honor MagicBook, который доступен в двух версиях с Intel и AMD платформами.
Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей. За эти деньги предлагается версия с процессором AMD Ryzen 5 2500U и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти в новинке 256 ГБ.

Вторая версия основана на Intel Core i5-8250U, и в ней также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD, но в отличие от первой версии установлена еще и видеокарта GeForce MX150.

Такая модификация стоит 69 990 рублей, причем первым покупателям ноутбука с Intel производитель дарит рюкзак и часы Honor Watch Magic.


Экран в Honor MagicBook 14-дюймовый с разрешением Full HD, а дисплей занимает 81% площади всей панели. Корпус модели выполнен из металла, его вес составляет 1,47 кг, а толщина 15,8 мм.


В устройстве есть сканер отпечатка пальца, USB Type-C, два USB-A, HDMI и 3,5 мм для наушников. Встроенная батарея в ноутбуке обеспечивает до 12 часов автономной работы.

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