Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

В России стартовали предзаказы на новые ноутбуки Honor MagicBook, который доступен в двух версиях с Intel и AMD платформами.

Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей. За эти деньги предлагается версия с процессором AMD Ryzen 5 2500U и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти в новинке 256 ГБ.

Вторая версия основана на Intel Core i5-8250U, и в ней также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD, но в отличие от первой версии установлена еще и видеокарта GeForce MX150.

Такая модификация стоит 69 990 рублей, причем первым покупателям ноутбука с Intel производитель дарит рюкзак и часы Honor Watch Magic.



Экран в Honor MagicBook 14-дюймовый с разрешением Full HD, а дисплей занимает 81% площади всей панели. Корпус модели выполнен из металла, его вес составляет 1,47 кг, а толщина 15,8 мм.



В устройстве есть сканер отпечатка пальца, USB Type-C, два USB-A, HDMI и 3,5 мм для наушников. Встроенная батарея в ноутбуке обеспечивает до 12 часов автономной работы.