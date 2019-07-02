В России созданы очки виртуальной реальности для военных

В России создали первые очки виртуальной реальности для военных, которые продемонстрировали в рамках форума «Армия-2019».

Разработкой оков виртуальной реальности занимались специалисты АО «Рязанский радиозавод», входящий в состав холдинга «Росэлектроника».

Через очки военные могут знакомиться и работать с техникой, а также изучить ее. Через новый гаджет военнослужащие смогут совместить процесс образования с современными технологиями.

Все программное обеспечение для очков виртуальной реальности является отечественным, причем комплексное решение способно применятся для полной визуализации виртуальной реальности, дополненной и смешанной реальности.

Поставки очков вместе с отечественным программным обеспечением намерены организовать уже в следующем году.