В России создано антибактериальное покрытие для смартфонов

Российским ученым из Института ИТМО удалось создать прозрачный материал, который можно наносить на экраны смартфонов с целью защиты его от бактерий.

Новую разработку можно применять не только в электронике, но также медицине и других сферах.

Защитное покрытие легко интегрируется с основной поверхностью и стоит значительно дешевле недолговечных аналогов.

Ученые антибактериальное покрытие создали на основе оксида цинка и оксида олова с добавлением полимеров, которые придают прозрачность материалу.

Созданная российскими специалистами пленка является очень тонкой и очень крепко держится на поверхности стекла, и других гладких поверхностях.