В России создано антибактериальное покрытие для смартфонов

В России создано антибактериальное покрытие для смартфонов28.11.2019 20:51
Российским ученым из Института ИТМО удалось создать прозрачный материал, который можно наносить на экраны смартфонов с целью защиты его от бактерий.
Новую разработку можно применять не только в электронике, но также медицине и других сферах.
Защитное покрытие легко интегрируется с основной поверхностью и стоит значительно дешевле недолговечных аналогов.
Ученые антибактериальное покрытие создали на основе оксида цинка и оксида олова с добавлением полимеров, которые придают прозрачность материалу.
Созданная российскими специалистами пленка является очень тонкой и очень крепко держится на поверхности стекла, и других гладких поверхностях.
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